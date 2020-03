Les établissements Nassib fermeront les portes dès le 30 mars

À son tour, le patron des établissements Nassib prend des mesures préventives contre le Coronavirus. Dans un communiqué publié sur la page Facebook de Nassib, la direction informe informe les clients qu’ils ne pourront plus manger ou boire au sein de la boite.

Seuls les plats à emporter, les livraisons et les boulangeries seront maintenus : » pour les plats à emporter, des espaces de récupération seront aménagés à Nassib Volovolo, Nassib Corniche et New Sélect. Pour la livraison, nous prendrons toutes les précautions sanitaires afin de limiter le contact entre le client et le livreur. Nous informons aussi que les boulangeries Nassib resteront toujours. La vente des pains sera 7/7jours dans l’ensemble des points de vente Nassib »