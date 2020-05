Les forces de l’ordre empêcheraient le port de ces masques

Visiblement le parti politique JUWA de l’ancien président Abdallah Mohamed Sambi fait provoque des traumatismes aux militants des partis présidentiels. Bienque le gouvernement a recommandé le port du masque à toute personne qui désire sortir, les forces de l’ordre se mettent à pied d’oeuvre pour empêcher les militants du parti JUWA de ne pas porter les masques verts qui portent le nom et le logo. Allah! :

« Maintenant les militaires interdisent les gens de porter ces genres de masques et ils ne disent pas pourquoi. Alors les gens qui portent, il faut faire attention. CRC et Orange, Sambi va vous hanter durant toute votre existence sur terre et au-delà, soyez sûr », a écrit Bassalam, un militant de Sambi, sur le réseau social Facebook.