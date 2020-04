Les habitants de Hantsindzi ont intercepté une vedette venant de mayotte

5 comoriens résidant dans l’île de mayotte seraient interceptés au large de la place de Hantsindzi à bord d’une vedette. Les passagers seraient originaires de l’île d’Anjouan et le cinquième serait de la grande Comores. Les habitants de cette localité de la région de Hambou ont appelé directement la sécurité civile.

La COSEP s’est présentée et a ramené les 5 passagers vers la capitale, Moroni. Ces personnes avaient dans leurs mains des instruments de faire la pêche. Mais l’hypothèse selon laquelle, elles fuient l’île soeur de mayotte, où on compte plus de 325 personnes infectées, n’est pas écartée.