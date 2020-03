Les ignominies d’un pouvoir illégitime et dictatorial

Tribune: Aux Comores, la mascarade électorale honteuse du dimanche 24 mars 2019 suscite encore l’indignation et le dégoût, et interpelle la conscience humaine. Plutôt que de gagner l’adhésion massive et sincère de la population, sans laquelle rien de fondamental ne peut se réaliser, le Colonel Assoumani Azali a préféré user et abuser de façon déloyale et dictatoriale de ses prérogatives de tyran en exercice pour se faire «réélire». Cela étant, il a été «réélu» en infraction à toutes les règles constitutionnelles et institutionnelles. Il n’y a même pas eu une élection, mais une longue série de saletés nauséabondes et inadmissibles.

Proclamé «vainqueur» au terme d’une impossible et introuvable élection, truquée et truffée d’irrégularités, le Colonel Assoumani Azali continue de terroriser la population. Odieux et cynique, pervers et sanguinaire, le tortionnaire de Mitsoudjé excelle dans l’art de la persécution. Ses principaux opposants sont traqués, exilés, arrêtés, torturés, persécutés et emprisonnés sans le moindre motif légal. Les outrages et violations du pouvoir dictatorial sont devenus intolérables et insupportables. Ce cycle de pression, oppression et répression dont use le pouvoir et qui comprend tout un éventail de mesures inhumaines et dégradantes, allant de la violence morale à l’extermination physique des personnes, s’essouffle.

Ce pouvoir familial, clanique, villageois et de basse-cour est criminel.

Ce pouvoir dictatorial est une tyrannie féroce et impitoyable qui a détruit le tissu social des Comores, et fait fuir les gens vers les îles voisines de Mayotte, Réunion et Madagascar.

Le Colonel Assoumani Azali est un monstre, au même titre que le fut jadis Hissène Habré au Tchad. Outre un passé politique et militaire jugé par trop sulfureux, entièrement négatif, nébuleux et tumultueux, Assoumani Azali restera avant tout un personnage énigmatique aux humeurs et états d’âme imprévisibles. C’est un criminel monstrueux.

Triste sort pour ce si beau pays, qui a paradoxalement toujours vécu au rythme des coups d’État et qui continue de subir les assauts répétés et exagérés d’un système auquel personne n’adhère. Aux Comores, la corruption la plus indécente et la plus malsaine a atteint son paroxysme. La dictature est entièrement corrompue. Elle masque des scandales à répétition qui éclaboussent les plus grands profiteurs de cette satrapie prédatrice. La corruption est un cancer qui tue les institutions et les populations. Le satrape Assoumani Azali et sa bande de voleurs continueront à dévaliser ignominieusement un pays déjà bien accablé et affaibli par la misère et les endémies tropicales.

Aujourd’hui, le peuple comorien souffre, et la dictature est aux abois. Brimé et martyrisé, le peuple comorien aspire à la démocratie. Il est assoiffé de liberté après toutes ces années vécues sous le joug d’un dictateur violent et sadique, dans le cadre d’un autoritarisme exacerbé et pernicieux. Épuisé moralement et physiquement, le peuple comorien subit encore et toujours les outrages d’une dictature fondée sur la répression et l’oppression.

L’exaspération du peuple comorien est à son comble.

L’heure est à la révolte et à la rébellion. Un vent de colère sur fond de revendication de l’État de Droit et de la démocratie souffle aux Comores. Les Comores sont aux portes de l’enfer et des débordements. L’option militaire est la seule option crédible et réaliste pour mettre fin à la monstruosité inouïe de cette dictature. Les dictatures ne sont pas éternelles. Elles s’effondrent toujours sous les coups de boutoir d’un peuple actif, mobilisé et défiant.

Par Patrick Jeudy