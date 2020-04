LE PRÉSIDENT NOMME LE NOUVEAU MUFTI DE LA RÉPUBLIQUE

Suite à la disparition de Son Éminence, le Grand Mufti de la République, Said Toihir Ben Said Ahmed Maoulana, survenue mercredi 8 avril 2020, le Président de l’Union des Comores, vient de nommer par décret n°20-064/PR, Monsieur ABOUBACAR SAID ABDILLAH DJAMALILLAIL, Mufti de la République. Beit-salam