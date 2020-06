Les importateurs des produits carnés reçus par le coordinateur national pour la lutte contre la COVID-19

Le coordinateur national pour la lutte contre la COVID-19, Houmed Msaidié a reçu les représentants des importateurs des produits carnés. Ces derniers sont venus exposer les difficultés qui sont les leurs en cette période de pandémie mondiale qui impacte lourdement toutes les économies. Pour ces opérateurs économiques, la filière d’importation des produits carnés « est en danger » et a perdu jusqu’à 70% de son chiffre d’affaires en cette période. A en croire leurs propos, les importateurs font face à un problème de mévente, donc de sur-stockage, de paiement de surestaries entre autres. Ils demandent par conséquent le soutien de l’Etat à commencer par la suspension des taxes en ce qui concerne les armateurs et Moroni terminal.

Cette situation difficile,selon le coordinateur national, ministre de l’économie et des investissements, est réelle. Toutefois, le problème majeur reste la mévente des produits qui fait que les magasins n’arrivent pas à destocker. En effet, les autres points (surestaries, frais de parking…) font l’objet de discussions entre le secteur public et le privé.Houmed Msaidié demandera aux hommes d’affaires de faire une évaluation concrète des pertes afin de voir ce que l’Etat peut faire pour les accompagner. Il reconnaît que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19 (fermeture des marchés le week-end, le couvre-feu, l’absence de commerce le soir notamment les restaurants et les brochettes, l’absence de gran…) font que les ménages ne consomment plus. Pour finir, le coordinateur se dit attendre les évaluations des importateurs mais aussi du sous comité économique qui a lancé actuellement une enquête sur l’impact économique sur les ménages.

Gouvernement