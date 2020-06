Les journalistes Oubeid et Sefrik de nouveau chez un juge d’instruction

Pour la 3 ème fois, les journalistes Oubeidillah Mchangama et notre reporter-video, Sefrik Abdou sont convoqués devant un juge d’instruction au palais de justice de Moroni pour s’être interrogés sur le vrai propriétaire des « faux billets » qui seraient retrouvés par la police.

Au lieu d’avancer l’enquête pour démanteler le proprio du réseau mafieux de ces faux billets, la justice comorienne s’intéresse seulement aux journalistes qui demandent la lumière sur cette affaire. Depuis le jeudi dernier, ils sont sommés de se présenter au palais de justice pour une instruction.

Ce samedi encore, la justice a remis l’affaire au lundi 22 juin. Depuis plus de 3 jours le journaliste Oubeid Mchagama de Fcbk et Rcm13, et le vidéo reporter de Comores infos, Sefrik Abdou ne font que se rendre au palais de justice de Moroni.

La justice s’est désormais concentrée sur les journalistes et non sur la provenance des « faux billets ».