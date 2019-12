Les journalistes préparent leur défense

Les journalistes comoriens se sont retrouvés à l’hôtel Retaj depuis le matin pour d’abord travailler, avec les députés, le projet de loi présenté à l’assemblée et valider leurs statuts et leur règlement intérieur. Des membres de la société civile, des députés et certains responsables des médias publics ont été conviés aussi pour apporter certaines idées.

L’objectif général est l’adoption du code de l’information avant la fermeture de cette session parlementaire, prévue le 24 décembre prochain.