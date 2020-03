Les mahorais fuient, Anjouan n’est pas encore épargné par le coronavirus

Alors qu’aucunes mesures strictes ne seraient prises par notre gouvernement.

Depuis la restriction des Voyages entre nos Îles (Trafic aérien et maritime entre Anjouan et Mayotte), on a constaté l’accentuation des Koissa Koissa qui font le chemin inverse (Mayotte _ Anjouan).

Cela fait deux jours que des Koissa en provenance de l’Île de Mayotte accostent sur les plages de Domoni Anjouan.

Certes, l’accès à Anjouan des habitants de l’archipel des Comores relève une libre circulation des personnes, mais en cette période de pandémie de Coronavirus, Qui a le droit de voyager ?

Quelles sont les restrictions ?

– Notre gouvernement n’a parlé que « Limiter les cérémonies, à réduire Le nombre de participants aux cérémonies, mais elles ont lieu toujours ».

> Des habitants Bravent le confinement pour prendre Le Koissa Koissa – Pourquoi veulent-ils fure Mayotte ?

< Interrogé par un de nos journalistes, un passager d’un koissa en provenance de Mayotte ce vendredi soir, Pourquoi Il se retrouve face à un choix pareil ? Ce dernier laisse entendre que : « Avancer et venir à Anjouan, c’est mourir ; rester à Mayotte, c’est mourir aussi. Alors, mieux vaut avancer et mourir. »

– Pourquoi un tel afflux de Mayotte vers Anjouan ?

Pourquoi ces gens prennent-ils des risques sachant que dans le cas où parmi les voyageurs en koissa, Si y’en a qui sont porteurs du Covid_19, l’île d’Anjouan va se trouver dans un grand danger ?

Les autorités sur place n’ont pas encore les moyens nécessaires pour s’épargner, n’en parlons pas un centre de placement en quarantaine qui est en réflexion.

> Que disent les autorités sanitaires ?

Le Directeur de la santé de l’Île d’Anjouan a dit qu’au cas où des personnes soupçonnées de la maladie, ces dernières seront diagnostiquées au CHR de Hombo, ceux qui seront testés positifs aux frontières iraient à l’école de Police de Ntrenani Anjouan.

Par Naouir Eddine Papamwegne/