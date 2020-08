Les membres de la CEII-Mohéli réclament deux mois d’impayé

Fomboni, mercredi 19 août 2020-Pendant que leurs collègues d’Anjouan et de la grande comore ont perçu leur dû,les membres de la CEII (comission électorale insulaire indépendant)-Mohéli attendent désespéramment leur payement du mois d’octobre 2019 et du mois mars 2020.

Dans un courrier adressé au vice président de la commission électorale nationale indépendante (CENI) via le secrétaire général,et dont nous disposons d’une copie, ces membres s’insurgent contre la manière dont ils sont traités par cette institution chargée des élections.

“Sur quelle base juridique ou sur quelle légitimité voulez-vous nous priver de nos salaires du mois d’Octobre et de Mars ?” lit-on dans ce courrier en se réfèrant de tous les textes qui régissent cette institution et ses démembrements dans les îles .

Pour ces indignés, l’acte est récidiviste car après la fin des élections présidentielles et des gouverneurs de 2019, leurs collègues de Ndzouani , de Ngazidja et certains membres de la CEII de Mwali “ceux qui étaient proches…” étaient payés comme il se devait tandis que les autres étaient relégués au second plan jusqu’au dernier ressort.

“ Si ils ne veulent pas nous payer , nous n’allons pas croiser les bras . si ce n’est pas ici c’est la bas” averti un de ces membres qui a requis l’anonymat.

Mohéli matin