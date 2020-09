Les notables ont convaincu Badroudine, la plainte sera retirée

Les notables ont eu le dernier mot. Les grands notables ont persuadé Badroudine de retirer sa plainte contre Ortega et il pourrait le faire dans les prochaines heures. L’affaire est en phase d’être étouffée.

Selon des sources concordantes, Abdou Hassani alias ortega aurait pleuré pendant cette réunion. Et il a demandé que Badroudine arrête la diffusion en direct de la réunion sur fcbk.

Encore une fois, une affaire de détournement d’argent est étouffée. Qui a menti dans cette affaire ? On ne saura peut-être jamais. La corruption est une culture protégée par notre société. Dans un pays comme la France des membres d’associations détournent de l’argent dans l’impunité totale et pendant ce temps on réclame qu’aux Comores la justice soit appliquée aux voyous.

Ne réclamez pas un état de droit aux Comores si vous êtes incapables de respecter le droit et la justice dans le pays où vous vivez qui est la France. Ne réclamez pas le départ d’Azali non plus votre injustice en France est une justice aux Comores.