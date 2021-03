Les oulémas réclament l’ouverture immédiate des mosquées

Quelques semaines après la fermeture des mosquées pour stopper la propagation du Coronavirus aux Comores, les oulémas des 3 îles indépendantes des Comores se sont réunis et exigent l’ouverture immédiate des mosquées quelques semaines avant le mois de ramadan, dans un communiqué publié le 18 mars dernier. Leur argumentaire est simple mais compréhensible. La situation de la COVID-19 s’est très amélioré dans îles. Avec l’ouverture des écoles, ils espéraient également l’ouverture des mosquées.

Interrogé par nos confrères de Lagazette des Comores sur cette question, le secrétaire général du mouftorat a expliqué que c’est aussi leur position. Ils veulent que les mosquées soient recouvertes mais qu’elles sont fermées par un décret présidentiel et elles ne peuvent être ouvertes que par un décret. Il a annoncé une rencontre qui aura lieu entre le mouftorat et le conseil scientifique dans un délai proche. Cette rencontre sera décisive et tranchera sur la question