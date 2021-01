Les personnel de Com Air assistance menacent d’entamer une grève dès samedi

Après avoir été trahis par sa direction générale, les 206 employés en activité et les 275 employés en chômage technique de Com Air Assistance décident d’entamer une grève dès la fin de cette semaine, samedi, si d’ici le jeudi si la totalité de leurs salaires n’est pas versée :<< malgré vos efforts, notre direction a suspendu, en la date du 15 décembre 2020 les travaux que vous nous aviez ordonné, lesquels devraient nous permettre de résoudre les problèmes que traversent notre société en ce moment. Faisant suite à toutes nos démarches de consensus et au non-respect des engagements de notre direction générale, nous recevons encore, auprès de vous, afin de vous prévenir que les employés de Com Air assistance compte rentrer en grève à partir du samedi 30 janvier 2021 si la totalité de nos droits de salaire ne sont pas honorés >> à écrit au ministre des transports le personnel des employés de Comores et à leurs clients