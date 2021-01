Les personnes arrêtées ces derniers jours suites aux manifestations entendues par le juge d’instruction

Après avoir été entendu par le juge d’instruction Abdallah Abdou Hassane Alias Agwa et Madame Sabikia, zainou ont retourné à la maison d’arrêt de Moroni par contre Monsieur Youssouf Said Soilih, Mariama Said, lsmael Msaidie un des ténors du Parti JUWA sont sous contrôle,judiciaire.



Pour les deux journalistes de la Facebook fm Ali Abdou Mkouboi et Oubeidilllah Mchangama ils doivent retourner à la justice Pour Oubeidilllah Mchangama c’est le 22 janvier 2021 et Pour Ali Abdou Mkouboi c’est le 23 janvier 2021.

Par Ali Abdou Mouigni. HaYba Fm la Radio Moronienne du Monde.