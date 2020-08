Les pots d’accueil se multiplient pour Hamada Madi Boléro : Beit Salam récompense la performance de l’ancien Secrétaire général de la COI

Pot d »accueil et distinction pour Hamada Madi Boléro au palais présidentiel de l’ Union des Comores [ Nazihunre yewudjo haba zohinru ].

Ce 26 août 2020, Le Président Azali a reçu l’ancien Secrétaire général de la COI Hamada Mardi Boléro

Oui, il a rencontré Azali Assoumani. C’est aussi un Président en exercice qui a reçu un ancien et dernier premier ministre du pays, qui est aussi l’UN des AS de l’ indianoceanie.

Ce faisant, on peut comprendre que les discussions peuvent se dérouler sous une perspective multidimensionnelle et/ou multi directionnelle.

Pour rappel,

Après avoir été chaleureusement accueil par ses familles , ses ami(e)s et les passionnés de son succès à la Coi, (respectivement à Ngazidja et à Mohéli), l’ancien Secrétaire général de la Coi Hamada Madi Boléro, après quatre années passées à la tête de cette institution régionale qui ont fait de lui, l’UN des AS de l’ indianoceanie; la logique voudrait qu’il rencontre le Président en exercice Azali Assoumani pour rendre compte de sa mission. Chose faite!

Hamada Mardi Boléro Hadja!

Il a été reçu donc cet après midi au palais de beit-salam par le Président Azali Assououni. Quant aux détails de leur discussion, rappelons que ce n’était ni une ouverte lettre » ni une » lettre_ouverte » et donc, nous allons devoir patienter un peu.

Nous reviendrons inchalmah !

Mrimdu