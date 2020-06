Les proches du régime annoncent l’arrestation de l’opposant Mouigni Baraka

À quelques mois de 2021, date à la quelle la présidente tournante à l’île d’Anjouan, le régime en place cherche par tous les moyens à emprisonner toutes les voix discordantes et critiques. La cible est désormais l’ancien gouverneur de la grande Comores et actuel président du conseil national de transition, Mouigni Baraka Soilih et l’ancien secrétaire général du principal parti présidentiel CRC, Hamidou Karihila.

Un des comptes Facebook créé pour faire la propagande du régime LOUBNA YAZID a annoncé une possible arrestation de Mouigini Baraka les prochains jours. Selon l’administrateur de cette page, l’ancien candidat aux élections présidentielles de 2019 serait le cerveau de l’attentat fantaisiste qui aurait ciblé l’avion qui transportait Azali Assoumani