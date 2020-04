Les propos de Houmed Msaidié censurés par Beit-salam et Ortc

Les menaces et les intimidations de Houmed Msaidié contre La Gazette des Comores et Comores infos ont été censurées par Beit-salam et ortc. Dans la page Facebook officielle de Beit-salam la partie où le ministre de l’économie a menacé Comores infos a été simplement coupée lors du montage comme vous pouvez le constater sur Beit salam.

Lors du journal de l’ortc également, les journalistes ont coupé les propos irresponsables de Houmed Msaidié. Voici également le journal de l’ortc.

Comores infos continuera à vous informer sans être un média propagande du gouvernement comme le souhaite Houmed Msaidié.