Les rappeurs Chuckeezy misteres et Ast se moquent d’une fillette violée à l’âge de 7 ans

Les indignations aux propos tenus par les deux rappeurs comoriens qui ont osé de banaliser la violence qu’a subi une comorienne à l’âge de 7 ans. Selon deux hommes, la fille ne cherchait qu’à faire le buzz et essayer de chercher des vues sur YouTube : « celle qui aime faire le buzz n’a qu’à dire qu’elle a été violée à l’école coranique, c’est la mode » avait-il commenté en langue nationale sur une vidéo de témoignage d’une fille qui a osé témoigner la violence qu’elle a subi à l’âge de 7 ans pour le but d’encourager les victimes à dénoncer leurs bourreaux. Quelques heures plus tard, son ami AST Interface a répondu son commentaire en affirmant ce qu’a dit Chuky: « pourquoi sur YouTube en effet ? On va à la gendarmerie ».

Malgré la multiplication des viols aux Comores certains comoriens ne prennent pas conscience de ce fléau qui ronge les îles de la lune.

Nos confrères de fcbk condamnent avec fermeté les propos tenus par l’artiste.

