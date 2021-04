Les réseaux occidentaux ne sont rien en terme de menace, comparé à ces barbares du monde arabe, il s’adresse aux wahhabites

L’activiste du réseau social Facebook s’adresse aux wahhabites qui supportent pas la liberté de penser et qui fustigent toute personne qui n’adhère pas à leur vision, notamment Bilal Soidik, Said Harouna et consort: « Allez dire à ces petits barbus qu’il n’y a pas plus manipulés, pas plus corrompus par les réseaux occultes qu’eux. Ces multiples réseaux barbares du monde arabe.

Ces petits barbus qui suivent aujourd’hui les traces de leurs pères, qui ont eux aussi étaient employés par les wahhabites, salafistes et autres constituent un danger permanent pour notre société.

Les réseaux occidentaux ne sont rien en terme de menace, comparé à ces barbares du monde arabe.

Riwono owababa hawo djana. Ngari wa wonawo lewo.

Riwono owababa hawo djana. Ngari wa wonawo lewo. » a t’il écrit sur le réseau social en réponse au wahhabite Bilal Soidik qui n’arrête pas d’accuser les gens d’appartenir à la Françafrique