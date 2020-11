Les retraités accusent 3 mois d’arriérés

Les retraités des Comores accusent 3 mois d’arriérés. Ce mois de novembre fera le 4 eme mois depuis que les anciens administrateurs, anciens professeurs, anciennes institutrices des Comores n’ont pas reçu leurs dûs. Une situation qui n’est pas la première et qui est une honte nationale.

La maltraitance des gens qui ont servi ce pays. Lundi dernier, ils se sont mobilisés et on essaié de hausser le ton. Jusqu’aujourd’hui, la situation reste la même. Rien n’a changé. Visiblement le gouvernement à travers son ministre des finances Said Ali Chayhane s’en fiche complètement d’eux