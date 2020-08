Les routes de la capitale sont fermées, Azali a peur ?

Le chef de l’État Azali Assoumani et son gouvernement célèbrent le nouvel an musulman ce soir au stade Ajao. Ce qui est étonnant pour l’opinion publique, tous les ronds-points sont barrés par des motifs conduits par des militaires. Selon le journaliste Ali Mbae, les ronds-points Ambassadeur et café du port sont tous fermés. Aucun passage n’est possible. Selon d’autres sources, la route qui mène de l’alliance française vers l’école de santé a été aussi fermée.

Chose qui indique que le chef de l’État a beaucoup plus peur. Le gouvernement a fermé tous les ronds-points sans pour autant penser à toutes les personnes qui travaillent dans ces zones