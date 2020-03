Les services d’immigration ont délivré un séjour de 10 ans à une Française sous le coup d’un mandat d’arrêt

Selon la chaîne d’investigations Fcbk FM, le directeur général adjoint de police nationale, Mfoihaya, a délivré un séjour de 10 ans à une française de La Reunion. Faiza, le prénom de la Française, n’avait pourtant passé que quatre mois sur le territoire et elle a réussi à obtenu le sésame de 10 ans. Pire, c’est une personne sous le coup d’un mandat d’arrêt à en croire Fcbk FM qui ont dévoilé l’affaire preuves à l’appui. Faiza s’est également appropriée un magasin qui lui a été confié par un ami de Mbeni en changeant le statuts du commerce avec la complicité de certains magistrats et auxiliaires de justice cités par la chaîne Fcbk la plus suivie aux Comores

La rédaction

À lire aussi:👉http://www.comores-infos.net/aidee-par-beit-salam-une-reunionnaise-a-arnaque-un-comorien-de-mbeni-elle-a-aussi-beneficie-illegalement-un-sejour/