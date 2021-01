Les traiteurs de l’hôpital de Fomboni n’ont pas été payés depuis la première vague

Un coup dur pour les maladies hospitalisés pour COVID-19 à l’hôpital de Fomboni. Ils pourraient ne pas recevoir de la nourriture dans peu de temps. Selon des informations fournies par les concernés, les traiteurs n’ont pas été payés depuis la première vague. Ils n’ont reçu aucune centime. Actuellement, ils n’ont pas décidé d’arrêter de fournir la nourriture aux malades et au personnel soignant mais à cause de ses impayés, le risque de ne pas pouvoir la fournir est très augmenté.

Pour rappel, l’île de Moheli est frappée par une deuxième vague de la pandémie Coronavirus. Plus de 8 décès ont été déjà enregistrés en moins de 10 jours. Plus de 100 nouveaux cas positifs sont recensés. Et selon le dernier bulletin de santé, 94 cas de Coronavirus restaient toujours actifs.