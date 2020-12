Les trottoirs de l’Hôpital El-Maarouf ne doivent pas devenir une décharge d’Ordures

L’emplacement de l’Hopital El-Maarouf près d’une grande artère de circulation et au coeur d’une zone d’activités commerciales, reçoit beaucoup de nuisances pour un lieu où le calme et la sérénité devraient être de mise.

Les directions successives se sont bagarrée ces dernières années pour libérer les trottoirs des vendeurs ambulants et les réaménager afin de faciliter la circulation des personnes et l’accès à l’hôpital.

Sauf que chez nous, la règle « la nature a horreur du vide » est appliquée littéralement. Puisque les trottoirs sont vides, certains, sans scrupules, trouvent pertinent d’y jeter leurs ordures et de les brûler quand elles sentent mauvais sans se poser de questions.

La mairie de Moroni vient les enlever quand on lui signale la présence de monticules d’ordures. Mais c’est à nous citoyens de respecter ce lieu.

Il n’est pas normal de déposer des déchets sur le trottoir de l’Hôpital. C’est non seulement sale mais dangereux pour la santé de tous.

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde