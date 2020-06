Les vendeuses et vendeurs des marchés de Moroni N’en peuvent plus des restrictions

Depuis le début de cette crise sanitaire, les marchés de Moroni ont été au cœur des mesures de restrictions pour éviter la propagation du COVID-19. Il y a eu d’abord la dimunition des vendeurs et la fermeture à 15h, et pour finir la fermeture le dimanche pour désinfecter.

Les vendeuses et vendeurs qui ont vu leurs activités perturbées sont au bout de leur force. Ces restrictions ont fortement diminué leurs revenus journaliers.

Aujourd’hui, ils s’insurgent contre la dernière décision du préfet du centre, la fermeture le dimanche. Une décision qu’ils trouvent injuste parcequ’elle leur prive d’une journée de travail, parce que disent-ils, « ils ne sont pas des fonctionnaires et n’attendent pas un salaire à la SNPSF. »

« Ils doivent travailler tous les jours pour manger et s’ils ne travaillent pas un jour alors ils ne mangent. »

Ils appellent le gouvernement, notamment le président Azali, à penser à leur difficulté et à reconsidérer la décision de fermeture des marchés le dimanche.

Ali Abdou Mouigni / haybafm