Des fois, les images parlent beaucoup plus que les mots. Voici l’état dégradant du collège de Sima, village où est originaire du président de l’assemblée nationale et ancien ministre depuis 2016 jusqu’à 2019. Le toile de la salle est démolie. Les portes sont en tôles sont aussi démolies. Les toilettes ne sont plus fréquentables.