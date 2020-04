Lettre ouverte à l’ Ambassade de France aux Comores

À: Ambassade de France aux Comores, au bureau de l’OMS à Lyon et à l’Agence Française de Développement (zone Océan Indien)

Madame Jacqueline BASSA-MAZZONI,

Ambassadrice de la France aux Comores,

En s’appuyant sur l’Accord-cadre mis en place par la France et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la période 2014-2019, nous souhaiterions que la France accompagne l’État comorien à renforcer sa sécurité sanitaire grâce à l’expertise du bureau de l’OMS à Lyon mais également de l’Agence Française de Développement dans la zone Océan Indien.

En effet, nous constatons depuis plusieurs jours une « politique de l’autruche » menée par le gouvernement comorien envers la communauté comorienne suspicieuse de cas de contamination de Covid-19 sur le territoire comorien.

Un véritable jeu de ping-pong médiatique entre les lanceurs d’alerte soucieux de prévenir la population sur la présence possible de cette pandémie sur le territoire comorien – et le gouvernement comorien, qui de son côté refuse d’agir face aux faits divers national touchant directement cette pandémie.

Il est étonnement important de rappeler que le Lesotho et les Comores sont les seuls pays de l’Union africaine qui ne comptabiliseraient actuellement « aucun » cas de Covid-19 sur leur territoire. Alors que nous le savons très bien, que beaucoup d’échanges de biens et de personnes se font entre les Comores et les autres continents, mais également avec les autres îles Vanille (Mayotte, Madagascar, La Réunion, l’île Maurice et les Seychelles).

Concernant les Comores, qui fait face depuis plusieurs semaines à une épidémie de dengue comme les autres îles de l’Océan Indien, nous constatons chez certains habitants des signes d’infections pouvant être semblables au Covid-19.

Pour cela et afin d’éviter une éventuelle crise sanitaire sur les îles comoriennes de Mohéli, d’Anjouan et de Grande Comore, nous demandons à la France d’équiper les professionnels de santé locaux « pour qu’ils puissent tester avec célérité la population locale » avant qu’il y’ait une ampleur des conséquences humaines, sociales…et que la situation devienne ingérable tant localement que géographiquement. Par conséquence, que cette pandémie non contrôlée aux Comores crée une seconde vague de contamination dans tout l’Océan Indien lorsque le déconfinement progressif aura lieu dans le monde entier.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.

Kouraiche Said