Le gouvernement comorien a allégé quelques mesures barrières notamment l’ouverture progressive des écoles et les universités. L’entrepreneur et activiste Daoud Hafila critique ce choix :' » COViD !

L’excessive euphorie affichée par le gouvernement Comorien pourrait être contre-productive et aller à contre sens des mesures barrières préconisées.



Le citoyen pourrait penser que le Coronavirus est en voie d’être éradiquée or toutes les études faites à ce jour montrent qu’une nouvelle maladie s’installe au même titre que le paludisme et autres.

Les mutations prenant diverses manifestations et dont aucun spécialiste ne s’aventure à des pronostics fiables appellent à plus de modestie de notre part , quant à la maîtrise de cette épidémie.

Peut-être suis je trop sceptique ?

Possible, mais ce variant apparu , il y a à peine une semaine et dont les professionnels pensent étre hors portée des anticorps aurait dû nous conduire à surseoir les mesures d’élargissement, notamment celles permettant à l’ouverture des écoles .

Reporter l’ouverture des écoles ne serait-ce que de deux semaines pour connaître les dispositions à prendre vis-à-vis de ce variant serait mieux , cela condionne bien sûr une identification de ce variant et les médicaments éventuels à administrer , les a t-on ou pas ?

Ces jeunes faisant les va-et-vients entre maisons et écoles, ont ils la lucidité nécessaire pour protéger ces personnes âgées ou même leurs parents ?

Le large consensus constaté pour l’ouverture, ce n’est pas parce qu’on est majoritaires qu’on a raison » Daud sur Facebook