Affaire Said Mohamed Djibrile

Un aveu d’impuissance de la part du gouvernement.

Tout observateur attentif du vide politique prévalant aux Comores, s’attendait à l’apparition d’un homme venu de nulle part comme Sambi naguère.

L’histoire semble vouloir se répéter et si hier c’était Sambi, aujourd’hui Djibril ?

La classe politique Comorienne est inaudible.

Il n’y qu’à voir la cacophonie régnant au sein de l’opposition et du pouvoir.

L’audience sans cesse croissante de Djibrile rend beaucoup jaloux .

Qui de nous ne voudrait pas avoir 8000 personnes en direct qui te suivent, une audience de Rock-star .

Comme la nature a horreur du vide , il faut dire que c’est vrai, entre les gouvernants et l’actuelle opposition, qui croire ?

Pourquoi aller chasser dans un terrain qui n’est pas le vôtre ?

Djibrile lui, a choisi son domaine de prédilection, il fait ça très bien .

La réaction du gouvernement d’interdire ses œuvres bienfaisantes pourrait pousser à l’arrivée d’un 《 messie》aujourd’hui Djibril apparaît comme un .

Comment concrètement allez vous interdire à une famille qui reçoit de l’aide car nécessiteuse ?

Êtes vous prêts à donner plus ?

La situation tendue prévalant depuis quelques temps, attendait une étincelle.

Osons espèrer que l’affaire Djibrile n’en soit pas une ..

Quand je vois l’agitation depuis hier perceptible à Marseille relative à cette affaire, j’ai une crainte.

Djibrile sera t-il le chef de l’opposition de demain ?

Aura t-il la même étoile que Sambi ?

Daoud Halifa, homme d’affaires et proche du chef de l’État