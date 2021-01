« L’hôpital de Samba accusé à tort d’être un mouroir… »

Tribune: L’hôpital de Samba est, depuis un certain temps, devenu un sujet d’actualité mais aussi de préoccupation majeure . Certains personnes n’hésitent pas à l’accuser à tort d’être un mouroir et par ricochet s’en prendre aux autorités nationales de ne rien faire comme quoi elles ont le pouvoir de décider qui doit mourir ou pas. Par contre en observant bien la situation on s’en aperçoit que seules les cliniques privées en sont responsables Tous ceux souffrant de la covid’19 la première décision à prendre c’est d’aller consulter la clinique la plus proche. Là on est interné pendant trois à quatre jours sous perfusion pour un traitement de paludisme.

Après que le patient manifeste de la détresse respiratoire c’est en ce moment là que l’idée de passer le test Rt-PCR réapparait. Le temps d’avoir les résultats le patient est mal en point. En allant à Samba il est en phase terminale. Il est temps que le ministère de la santé prenne de décision drastique contre les cliniques privées en les mettant face à leur responsabilité pénale.

Ali Djae