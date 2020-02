Li Wenliang, le médecin qui a lancé l’alerte sur le Coronavirus, est mort

CORONAVIRUS – Li Wenliang, un ophtalmologue chinois, est décédé des suites du coronavirus ce jeudi 6 février à l’âge de 34 ans. Hospitalisé depuis le 12 janvier, il était l’un des tout premiers médecins à avoir alerté sur une potentielle épidémie à venir.

Il avait tenté de sauver des vies. Avant d’être lui-même touché par la maladie. Le docteur Li Wenliang, qui avait alerté ses collègues sur l’épidémie du Coronavirus avant qu’elle n’éclate, est décédé ce jeudi 6 février a confirmé l’OMS. Le jeune homme était hospitalisé depuis le 12 janvier.

Il avait partagé ses inquiétudes sur WeChat

C’est sur l’application WeChat que l’ophtalmologue de 34 ans avait partagé son inquiétude. Sur cette messagerie – la plus populaire de Chine – il raconte dès le 30 décembre que dans l’hôpital où il travaille, à Wuhan, des patients ont été mis en quarantaine. Dans le pays, le souvenir du Sras, apparu en 2002, est encore vif. Alors, dans ce groupe d’anciens étudiants de l’école de médecine, on s’inquiète. Et on craint un retour de cette épidémie qui a tué 349 personnes en Chine. Les messages postés par Li Wenliang sont rapidement partagés sur les réseaux sociaux. « Quand j’ai vu les images circuler en ligne, j’ai compris que ça devenait hors de contrôle et que j’allais être puni », a ainsi témoigné Li Wenliang auprès de CNN.

Réduit au silence pour avoir « répandu des rumeurs »

Quatre jours plus tard, le médecin est convoqué par la police. Accusé par les forces de l’ordre d’avoir « répandu des rumeurs en ligne » et « perturbé gravement l’ordre social », il signe une déclaration qui le réduit au silence.

Ce n’est qu’une semaine plus tard, le 7 janvier, que le régime identifiera la maladie. Et quatre jour après qu’un premier patient mourra. Moins d’un mois plus tard, ce sont désormais 30.000 personnes qui sont contaminées et près de 565 sont mortes. Parmi elles, Li Wenliang. Auprès de CNN samedi, il déclarait être hospitalisé. Une information qui a déclenché de vives réactions à travers la Chine, selon le correspondant de la chaîne américaine. Mais aussi en dehors du pays

