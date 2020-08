Licenciement de plusieurs fonctionnaires à Anjouan

Le torchon brûle entre le gouvernement centrale et les fonctionnaires de l’île d’Anjouan. Aucun mois ne se passe sans qu’une partie des fonctionnaires soient radiés sur la fonction publique. Une situation qui a commencé au mois de janvier dernier.

Le secrétariat de la fonction publique et le ministère des finances et du budget décident de ne pas payer les personnes qui ont été nommées par le gouverneur de l’île d’Anjouan et les fonctionnaires recrutés par le gouverneur Salami mis en prison sans jugement depuis 2018 jusqu’aujourd’hui. Aujourd’hui, une opération de licenciement s’opère dans les couloirs du ministère des finances. Beaucoup de fonctionnaires ne touchent plus leurs salaires