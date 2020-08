Tribune: Mise à part le fait que les comoriens remplissent les mosquées, l’Islam a-t-elle un pouvoir aux Comores? Aux Comores, quand ça va mal, on accuse ce pays aux musulmans prétendus100%; mais quand ces accusateurs appellent à l’ordre ils ne prônent jamais aux enseignements de l’Islam, mais à la laïcité et à la démocratie comme si nous étions jugés par la loi révélée et conduits par les mœurs islamiques !

Et après ce sont ces adeptes de la laïcité et de la démocratie qui vont encore accuser les autres d’hypocrites; nous sommes conduits par une démocratie, peut-être une fausse, peut-être celle qui ne vous convient pas, mais nous sommes malheureusement en démocratie;

Nous ne sommes pas gouvernés par les lois islamiques malheureusement, nous sommes éduqués à l’école et jugés, par les lois laïques, peut-être de la laïcité qui ne vous convient pas, mais nous sommes dirigés par des institutions bâtardes réglées sur la laïcité…L’Islam trône dans le préambule de la constitution, elle est juste pour les comoriens, une simple coutume…

L’Ancien raïs Sambi lui-même déclarait qu’il n’était pas voté par l’Islam mais par la démocratie, il a vu juste, et ça ne l’empêchait pas de donner ses darsa, alors restaurer les enseignements de l’Islam, œuvrer pour enraciner la Sunnah du Prophète Muhammad dans le comportement des croyants, et nous pouvons alors parler d’Islam…en attendant, sachons qu’un peuple croyant qui pratique l’usure, qui légalise l’usage de l’alcool et qui s’adonne à la fornication, se ferme les portes de la justice, alors, ne vous étonnez pas que depuis plus de 40 ans il n’y a pas de justice chez-nous…

Muhammad Soidrouddyne Hassane