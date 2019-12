L’océan Indien peut-il encore être dévasté par un tsunami comme en 2004?

C’était il y a 15 ans, le 26 décembre 2004. Un séisme d’une puissance phénoménale se déclenchait dans l’océan Indien, suscitant un gigantesque tsunami qui allait tuer sur son passage près de 226 000 personnes en Asie du Sud-Est. Depuis, la communauté internationale a confié à la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco la mission de coordonner la mise en place de systèmes d’alerte. Srinivasa Kumar Tummala, responsable de la zone de l’océan Indien, fait le point sur les progrès du système d’alerte tsunami dans la région.

RFI : Comment fonctionne le système d’alerte tsunami dans l’océan Indien ?

Srinivasa Kumar Tummala : Le Système d’alerte tsunami et d’atténuation dans l’océan Indien (IOTWMS) repose sur une collaboration internationale dans laquelle les États partagent leurs réseaux d’observation et de détection. En amont du système se trouvent les trois centres d’alerte tsunami qui relèvent de l’Australie, de l’Inde et de l’Indonésie. Quand un tremblement de terre se produit, ces centres d’alerte fournissent des informations sur les prévisions de réplique et de tsunami aux centres nationaux d’alerte des États-membres du système d’alerte dans l’océan Indien. Ces derniers ont la responsabilité souveraine d’alerter leurs populations sur une éventuelle menace de tsunami. Chaque pays a ses procédures propres afin de prévenir les populations côtières d’un risque à venir.

