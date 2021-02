Loi de finance 2021, les touristes doivent payer 7500 fc pour enlever le colis d’effets personnels, analyse l’ancien président de la chambre de commerce

» Loi des Finances 2021:

La loi des finances a été votée à l unanimité. Maintenant il faudra passer à la caisse. Les réformes reposent uniquement sur des augmentations des taxes et des amendes ( douanes et impôts ). La redevance de coopération internationale ( RCI) qui sert à cotiser dans les organismes douaniers régionaux est passé de 1,5 à 2,5%.

9 augmentations de droits de douane , 4 baisses ( gel hydro alcoolique, les gants , et les masques de protection DU VISAGE ET DES YEUX  ! + les ordinateurs)



La patente a augmenté par l’augmentation dès centimes additionnels communaux de 10 à 30%. Les intérêts de retard pour le paiement des impôts sont passés de 0.10% par mois de retard à 10%! Du jamais vu nul part ailleurs..

Le sursis de paiement en cas de litige est supprimé . Tu paies tout d’abord avant d’introduire une contestation .

Ils ont aussi abandonné le NIF sécurisé avalisé par le fmi et intégré dans le système information de l’agid ( SIGIT) en faveur d’un nouveau NIF. Maintenant ils l’étendent à tous les usagers de la douane . Même les touristes doivent payer 7500 fc pour enlever le colis d’effets personnels saisis par la douane.

Ailleurs le NIF identifiant fiscal est délivré gratuitement…

» Fahmy Thabit, ancien président de la chambre de commerce