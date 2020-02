L’ONG Dahari invite le Gouverneur de visiter leurs réalisations

Ce mardi 11 février 2020, les Co-directeurs de l’ONG Dahari : Hugu Doucton et Musbahou Mohamed ont été reçus à Dar-Nadjah par le 1er Magistrat de l’Île Autonome de Ndzuwani SEM Anissi Chamsidine.

L’entretien a porté sur la présentation des activités réalisées par l’Organisation non gouvernementale Dahari depuis son installation dans l’île en 2008 et sur une invitation à l’endroit du Gouverneur Anissi Chamsidine de visiter encore fois leurs activités sur le terrain.

Rappelons que 18 villages d’Anjouan bénéficient de l’appui de Dahari, essentiellement axé dans le domaine de l’agriculture et tout récemment dans le secteur de la pêche.

D’ores et déjà, des paysans arrivent à subvenir à leurs besoins grâce au soutien technique de Dahari et, depuis quelques années déjà, l’ONG intervient sur deux localités de Ngazidja et dans les prochains mois sur Mohéli, a-t-on noté.

Gouvernorat d’Anjouan