L’ONG petit Z’anges renouvelle sa confiance à Me Moudjahidi

« MAÎTRE MOUDJAHID.

Un homme dévoué dans la lutte contre la pédophilie.

Suite à la publication d’un article sur les réseaux sociaux mettant en cause l’intégrité morale de certains activistes anti viol de Moroni, l’association Petit Z’anges tient à manifester toute sa confiance aux activistes cités NADJDA SAID ABDALLAH (qui n’est pas de notre association contrairement aux affirmations de l’article) , CHEICK MC ET MAÎTRE MOUDJAHID.

Cet avocat est une pièce maîtresse dans le combat difficile que nous menons contre les agressions sexuelles sur mineurs aux Comores. Il l’a prouvé à plusieurs reprises en donnant de son temps, de son énergie et de sa personne pour défendre des petites victimes. Maître Moudjahid, à nos yeux, reste un élément intègre, digne de notre confiance, dans cette lutte qui devient de jour en jour extrêmement difficile.

Nous lui apportons ainsi, et sans réserve notre soutien et lui renouvelons par la même occasion, notre entière confiance en portant témoignage de son esprit non discriminatoire et non « villagiste* lorsqu’il s’agit de dénoncer les violeurs d’enfants.

LE BUREAU EXÉCUTIF

DE PETIT Z’ANGES DES COMORES. »