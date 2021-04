L’opposition lance le compte à rebours

Alors que la constitution de 2018 donne le pouvoir à l’actuel président jusqu’à 2024, le front commun des forces vives contre la dictature compte barrer la route au président Azali. Cette plateforme regroupant un plus grand nombre de partis de l’opposition fait appel à la population de resserrer les rangs pour mettre fin à la dictature.

Le front commun des forces vives contre la dictature compte remettre la pendule à l’heure. Après avoir établi un bilan accablant de 5 années de règne marqué par des tortures, exécution forcée et emprisonnements, le front commun des forces vives contre la dictature se solidarise. Dans un communiqué publié hier à la suite d’une conférence de presse, la direction du front commun est plus déterminé et fait appel « aux démocrates, tous ceux qui chérissent ce pays, ceux qui sont attachés aux grandes valeurs de liberté, de démocratie et de progrès à resserrer les rangs, à organiser dans les villes et villages, la riposte qui s’impose contre la dictature », lit-on dans le communiqué.

Pour le front commun des forces vives contre la dictature, le pays est pris en otage. Le seul moyen est de « déclencher partout les formes d’actions démocratiques dans l’objectif de libérer définitivement les Comores de la dictature sanguinaire et obscurantisme d’Assoumani Azali », ajoute le communiqué. Mohamed Ali Soilih alias Mamadou, président de l’Updc, actuellement en résidence surveillée depuis presque un an est désigné leader du front avec comme secrétaire général Ahmed Hassane El-Barwane

Autant que les fervents du régime parlent d’un referendum constitutionnel, le front commun des forces vives contre la dictature qui s’appuie sur les accords de Fomboni de 2001, lesquels établis une présidence tournante entre les îles pour une durée de 5 ans. En étroite collaboration avec le conseil national de transition, le front commun des forces vives contre la dictature réclame la tournante de l’ile d’Anjouan le 26 mai 2021 et celle de Mohéli en 2026.

Kamal Saïd Abdou / Al fajr