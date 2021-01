L’opposition se ridiculise devant le mouvement PANAFRICAIN

Le grand rassemblement prévu le samedi 9 janvier à place Trocadéro n’a pas mobilisé grand monde. Voici la réaction de Fakihi Mradabi:

Lors d’une manifestation panafricaine organisée ce samedi 9 Janvier 2031 ,seule une dizaine de personnes ont répondu à l’appel lancé par said larifou et tocha Djohar. En effet depuis un certain temps les comoriens de la diaspora rejettent leur politique de déstabilisation du pays, leurs conflits d’intérêts ainsi qu’au différents spectacles de guerre des chefs.