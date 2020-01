Le parti union pour le développement des Comores reconnait enfin son « péché » pour avoir invité dimanche dernier à son 4e congrès le principal parti au pouvoir, la CRC. La présence du parti d’Azali a été largement décriée par l’opinion en général et les ténors de l’opposition en particulier. L’ancien candidat au gubernatorial de Ngazidja Aboudou Soefo s’était dit « révolté » par cette présence de la CRC, dont « l’ensemble des comportements et principalement à l’égard de la démocratie et de l’État de droit, se qualifient sans détour de fascinants ».

Face à ce tollé, l’Updc a rapidement réagi pour présenter ses « excuses »

« Nous reconnaissons notre péché et nous nous en excusons auprès de qui cela a dû offenser. Croyez-nous, nous avons pris note de vos préoccupations », s’est expliqué le secrétaire général par intérim, ce mardi devant la presse.