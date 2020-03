Lutte contre la propagation du coronavirus, les Ulémas sont sensibilisés

Le samedi 28 mars 2020, s’est tenue à Dar-Nadjah, une réunion de sensibilisation et de réflexion entre le Gouverneur de l’Ile Autonome de Ndzuwani SEM Anissi Chamsidine et les Ulémas dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

Le Gouverneur a ainsi remercié les Ulémas d’avoir répondu à l’invitation du Gouvernorat avant de présenter la situation dans le monde et dans l’Ile Comorienne de Mayotte.

Par rapport à l’aggravation de la situation sur la planète et de la circulation rapide du virus, et notamment de la proximité de l’Ile comorienne de Mayotte, le premier Magistrat d’Anjouan a estimé que l’implication des Ulémas dans ce combat est primordiale.

Afin de mieux sensibiliser l’assistance, le Gouverneur a évoqué que le célèbre hebdomadaire américain Newsweek qui a consacré dans ses colonnes du 24 mars dernier un article au prophète Mohammed (SAW) « mettant à l’honneur les mesures d’hygiène et les conseils qu’il a transmis à l’humanité en cas de pandémie », il y a plus de 1400 ans, dont voici quelques citations :

Le prophète Mohammed (SAW) a dit : « si vous entendez parler d’une flambée de peste dans un pays n’y entrez pas, mais si la peste éclate dans un endroit pendant que vous y êtes, ne quittez pas cet endroit ». Il a également déclaré : « ceux qui souffrent des maladies contagieuses doivent être tenues à l’écart de ceux qui sont en bonne santé ».

L’initiative du locataire du Dar-Nadjah d’impliquer les Ulémas a été apprécié à l’unanimité par les participants dont les préfets.

Ainsi il a été convenu que chacun est tenu de sensibiliser au maximum dans sa localité sur les mesures du Gouvernement interdisant les gens de se regrouper en grand nombre, l’application stricte des gestes barrière, entre autres.

Rappelons qu’auparavant, au cours d’un point de presse tenu dans le jardin de Dar-Nadjah le jeudi 26 mars, le Gouverneur Anissi Chamsidine a eu à éclairer l’opinion sur les mesures du Gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en Union des Comores.

Gouvernorat d’Anjouan