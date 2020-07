Lutte contre le covid-19 : L’AFDP de Domoni présente son rapport d’activités au Gouverneur Anissi

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, l’AFDP (Association Féminine pour le Développement et le Progrès de Domoni) a été reçue le lundi 13 juillet 2020 à Dar-Nadjah par le 1er Magistrat de l’Île Autonome de Ndzuwani, SEM Anissi Chamsidine.

L’entretien a porté sur les activités de l’organisation féminine notamment celles de la lutte contre la pandémie ainsi que sur les perspectives d’avenir.

Selon Madame Fayoum Abdallah, l’AFDP est le premier mouvement féminin qui s’est mobilisé dans la lutte contre la propagation du coronavirus par la confection et la distribution gratuite des masques dans les hôpitaux de Domoni et Bambao-Mtsanga et, au marché de la cité. D’autres activités relatives à l’hygiène sanitaire et alimentaire y ont été également réalisées, a-t-on noté.

Outre ces réalisations, l’AFDP souhaite intervenir dans les établissements scolaires de la Commune. Mais se trouvant à bout de souffle, l’ONG sollicite l’appui du Locataire de Dar-Nadjah.

Le Gouverneur Anissi Chamsidine a été très attentif à leur exposé et il leur a promis son soutien dans la réalisation de leurs activités de bienfaisance, nous a confié Madame Fayoum Abdallah.

Rappelons que l’AFDP, créée en janvier 1986, se propose, entre autres, de regrouper les femmes anjouanaises pour les sensibiliser sur les problèmes du sous-développement et les faire participer à des actions de responsabilisation et de promotion de la femme.

Gouvernorat d’Anjouan