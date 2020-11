Maana sport a-t-il renoué avec la Ffc ?

Pas plus loin que cet après-midi, les Coelacanthes U17 ont été remis des équipements complets de la »marque de Ben Amir Saadi Jri ».

Les U17 comoriens ont reçu ces tenues sporrives des mains des dirigeants de la fédé comorienne. Pourtant en octobre 2019, la Ffc s’etait liée à Eldera avant de s’engager avec Joma. Le 3 juin 2020, Fakriddine Abdoulhalik a officialisé l’arrivée d’une aide d’équipements de la Fifa destinés aux jeunes et au foot féminin. Et après ?

Ces équipements contenants dans 165….cartons ont été achetés par la société mauricienne Track N stop Ltd avec 165.680$ (73 millions fc). Mais depuis leur achat, la Fcf ne cesse pas de surprendre en proposant des divers maillots à ses sélections des jeunes, fille et garçon. Tant mieux pour Crystal Valley et Track N stop Ltd.

Par Eli Djouma