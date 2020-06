Machouri, un enfant souffrant d’une maladie mentale âgé de 11 ans porté disparu il y a une semaine fut retrouvé blessé, il est en route vers l’hôpital

On vient de publier un article parlant de sa disparition et sa découverte ce matin. A l’heure où on met en ligne cette information, le jeune déréglé se dirige vers Mutsamudu pour des soins.

« Blessé et saigne bcp » indique un citoyen joint au téléphone.

NJ / CM