Madagascar annonce le lancement d’un remède traditionnel contre le coronavirus

« J’ai annoncé le lancement du Covid-Organics, un remède traditionnel amélioré à base d’artemisia pour lutter contre le #COVID19. Conçu par des chercheurs Malagasy de l’IMRA, les résultats des premiers essais cliniques sur des patients sont positifs. Première étape franchie ! », Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar

Voici ce qu’on doit retenir de son allocution télévisée, résumé réalisé par nos confrères de Midi Madagasikara:

Remède, déconfinement progressif, reprise des cours

Plusieurs points ont été soulevés par le président Andry Rajoelina lors de son discours à la Nation. L’essentiel :

– La découverte d’un remède par l’Institut malgache des recherches appliquées (IMRA), dénommé « Covid Organics ». Celui-ci est à base d’une plante, l’Artemisia. Les essais cliniques débuteront à partir de demain lundi.

– Le déconfinement progressif à Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina.

– Un service minimum assuré par les services publics.

– La reprise autorisée des activités des entreprises du secteur privé pour une demi-journée de 6h à 13h.

– Le maintien du couvre-feu, de 21h à 4h du matin cette fois-ci.

– Le port de masque obligatoire lors des sorties sous peine de sanctions (travaux d’intérêt général). Des masques seront distribués gratuitement au niveau de chaque fokontany pour ceux qui n’en possèdent pas.

– La reprise des cours pour les classes devant passer les examens officiels. Les classes de terminale et de troisième reprendront les cours à partir du mercredi 22 avril ; et les classes de septième à partir du lundi 27 avril. Les élèves recevront gratuitement des masques qu’ils devront porter, et recevront également le remède « Covid Organics ». Ils devront également respecter les gestes barrières.

– Le retour des transports publics dès demain lundi 20 avril avec une limitation du nombre de passagers : taxis limités à 3 passagers ; taxi-be limités à 18 passagers, avec interdiction d’utiliser les strapontins. Les passagers devront obligatoirement porter un masque et respecter les gestes barrières, dont la distanciation sociale. Les contrevenants à ces mesures seront sanctionnés, notamment par une mise en fourrière du véhicule.

– 63 cas contacts recensés sur toute l’étendue du territoire de la République.