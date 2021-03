L’ancien président de Madagascar Didier Ratsiraka est décédé. Il était très dévoué à la communauté comorienne.

« L’Amiral Rouge « a tiré sa révérance ce matin à l’age de 84 ans. Né le 4 novembre 1936 à Vatomandry, dans la province de Tamatave, Didier Ratsiraka surnommé aussi » Deba » est un militaire et homme d’État malgache, qui fut par deux fois président de la République (1975-1993 et 1997-2002) ; officier de marine de carrière et fondateur de l’Arema, il est surnommé « l’Amiral rouge ».