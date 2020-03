Madagascar: la presse privée placée sous contrôle du gouvernement

A Madagascar, le président a placé le pays en état d’urgence sanitaire nationale pour faire face au coronavirus. La presse et les informations restent sous contrôle de l’État.

Comme le rapporte Tribune Madagascar, en effet, l’alinéa 6 de l’article 17 de la loi 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d’exception indique que « La proclamation de la situation d’urgence confère de plein droit au président de la République le pouvoir, par voie règlementaire de prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse des publications et des émissions de toute nature et interdire celles qui sont de nature à perturber l’ordre public ou à mettre en danger l’unité nationale. »

Journalistes et patrons de presse doivent se soumettre aux dispositions de la loi sous peine de sanctions sévères d’une amende de 100 000 ariary à 1 million d’ariary, et d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans. L’article 26 de cette même loi précise que « Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre…en matière de contrôle de la circulation des personnes et des véhicules, contrôle de ravitaillement, contrôle de la presse écrite, parlée et audiovisuelle, contrôles des armes, contrôles des réunions ou rassemblements, contrôles des lieux ouverts au public. »