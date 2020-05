Madagascar : Pandémie, le coronavirus s’aggrave à Toamasina

La ville du grand port de l’Est enregistre, depuis hier, le taux le plus élevé de malades du covid-19. Six nouveaux porteurs viennent d’y être hospitalisés.

Le risque de propagation ne s’estompe pas. Avec deux patients guéris rapportés hier, faisant état d’un total de cent sept guérisons sur l’ensemble du territoire national, les prélèvements réalisés à Toamasina ont permis de détecter six nouveaux cas positifs. Dans cette ville où l’hôpital « manara-penitra » de Morafenobe est devenu depuis hier, le centre de santé avec le nombre maximal de malades atteints du coronavirus à Madagascar, les enfants se retrouvent de plus en plus à risque face à la pandémie.

Sur les quatre vingt cinq individus hospitalisés actuellement porteurs du coronavirus sur l’île, vingt-quatre figurent parmi les nouveaux malades placés en traitement à l’hôpital de Morafenobe depuis le 7 mai. En l’espace d’une semaine, l’hôpital de Befelatanana à Antananarivo est devancé par l’hôpital de Toamasina en termes de nombre de patients atteints du covid-19.

Cas controversés

La propagation du coronavirus prend de plus en plus une ampleur régionale et met la population dans l’inquiétude. Sur les six nouveaux malades de Toamasina, trois sont des adolescents respectivement âgés de 18, 14 et 13 ans. Vingt résultats de tests ont permis d’identifier ces six cas positifs. « À Antananarivo, aucun cas positif n’a été détecté sur les cent quatre vingt treize tests réalisés », indique la Pr Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19.

C’est grâce aux tests effectués lundi, de 8 heures à 18 heures que les six nouveaux malades du coronavirus ont été découverts. Il y a cinq jours, l’hôpital de Morafenobe s’est doté de deux respirateurs, au moment où le chef de l’État a visité l’établissement sanitaire, passage accompagné d’une remise de prime au personnel hospitalier.

Alors que le bilan de la pandémie marque une hausse du nombre de contaminés, l’affaire des cas controversés signalés le 7 mai, n’est pas encore élucidée. En évoquant la propagation rapide du coronavirus à Toamasina, la Pr Vololontiana a glissé que « les résultats des cas controversés ne peuvent pas encore être rapportés ».

Source : https://lexpress.mg/