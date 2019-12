Maeci/Coi : Un tête-à-tête pour partager des sujets d’intérêts communs

La situation politique du pays et de la région au menu des discussions entre le chef de la diplomatie comorienne, Souef Mohamed El-Amine, et le secrétaire général de la commission de l’ Océan indien (Coi), Hamada Madi Boléro.

En visite aux Comores, le secrétaire général de la commission de l’Océan indien, Hamada Madi Boléro, a été reçu hier, lundi, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Souef Mohamed El-Amine, dans son bureau. Après un tête-à-tête, le chef de la diplomatie comorienne a présenté le compte-rendu de leur rencontre. Il s’agit, selon lui, d’«une occasion de passer en revue la situation politique ici aux Comores, notamment les élections législatives qui s’organisent en ce moment». «Nous avons passé aussi en revue la situation dans la région, les activités de la Coi, Nous avons mis l’accent sur les perspectives de la présidence comorienne de la commission de l’Océan indien à partir du mois de mars prochain», a indiqué le ministre.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, souligné qu’ils ont misé leurs discussions sur les projets financés par l’organisation régionale aux Comores. «Nous avons échangé en long et en large par rapports aux activités et aux projets financés par la Coi dans notre pays», a-t-il mentionné. Sur ce point, Souef Mohamed El-Amine a évoqué certains projets, notamment «la sécurité et surtout maritime» mais aussi «la conférence ministérielle de la sécurité alimentaire qui se prépare».

Le chef de la diplomatie a rappelé que l’un des projets importants des îles de l’Océan indien est l’économie bleue. «Vous savez très bien que nous sommes un pays insulaire comme tous les pays de l’organisation, nous misons beaucoup sur l’économie bleue, donc les questions liées à la mer et à la sécurité maritime nous intéressent beaucoup», dit-il, montrant également que l’économie verte est aussi une priorité pour les Comores. «Nous sommes aussi un pays qui compte beaucoup sur l’économie verte. Donc, tout ce qui est sécurité alimentaire nous intéresse», a-t-il insisté.

Interrogé sur son point de vue sur l’organisation de la conférence des partenaires au développement des Comores (Cpad), le secrétaire général de la Coi, Hamada Madi Boléro, a montré qu’il s’agit d’une question de «souveraineté nationale» et que la Coi a été invitée. «Nous avons noté la participation de tous les partenaires au développement des Comores. Nous avons noté surtout les annonces faites par ces partenaires. Le gouvernement comorien nous a tenus informés du déroulement et des résultats de la conférence. Mais c’est une conférence nationale, souveraine, qui ne dépendait pas de la Commission de l’Océan indien», affirmera l’ancien premier ministre comorien.

Chamsoudine Saïd Mhadji / Alwatwan

