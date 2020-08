Magouilles, escroquerie, l’ambassade des Comores en Tunisie est devenue le lieu de tous les trafics

Tribune des étudiants comoriens en Tunisie : Les droits du citoyen comorien en Tunisie sont bafoué par le consul son Excellence Mr Ahamadi Abdoulbastoi ,lui même qui devrait veillé au bien être du comorien.

Comment peux t’on comprendre qu’ une infime partie de personne s’auto proclame opposants aux bureau élue de l’association des étudiants et stagiaires comorien au profit du consul qui réclame la destitution du bureau en place .

Oui lors d’une réunion qui s’est tenu le jours de l’Ide el Adha réunissant tout les comoriens sur le territoire tunisien , l’ex secrétaire au consulat des Comores Mr Oussouf Mmadi(iconi) l’a dit au micro que Mr le consul réclame la destitution du bureau sinon ils ne remplira sa mission envers les comoriens choses dont ils ne le fait pas d’ailleurs.

Tout cela est due aux faits que lors de plusieurs interviews tenus par ses jeunes étudiants à la tête de l’association ils ont eu à dénoncé le disfonctionnement consulaire haut et fort et on remercié la seul personne au sein de cette institution qui a toujours était proche des comoriens qui réponds aux noms De Madame Chamsia Moindjié.

Les partisans du consul et de son complice Oussouf Mmadi alias le maire se sont érigé en partie opposants au bureau en prétextant un mouvement de séparatisme au sein de la communauté, chose dont les comoriens d’anjouan ont démenti

Les soit disants doyens de la communauté dont

• Fahmi Abdoulhamid(Koimbani Oishili)

• Soulaimane chakira(Mvouni Bambao)

• Hadad Rassalane(Foumbouni)

Au lieu de chercher la cohésion au sein des communautaires ils sont les commanditaires de la déstabilisation et du séparatisme au profit du consul

Notre consul est au courant de toutes cette zizanie qui subsiste dans la communauté vu que ses soit disant opposants sont ses compagnons jours comme de nuits

En voyage en France pour les obsèques de sa défunte femme Mr le consul au lieu de remettre l’intérim à qui revient de droit , il a préféré le remettre à Oussouf Mmadi l’ex secrétaire suspendu de ses fonctions.

Que devront nous comprendre par la?

Mr le consul , cette même dame que vous tenez à l’écart par ce qu’elle ne cautionne pas vos magouilles pourrait avoir le même âge que vos enfants

Doit on comprendre que le comorien en Tunisie n’a plus le droit de réclamer ses droits qui sont continuellement bafoués.

Cette personne que vous faites tant confiance au detriment de votre chargé d’affaires, combien de fois à t’il agressé des comoriens physiquement? C’est indigne d’un responsable .

Mr le consul vous avez longtemps oeuvré pour la nation pendant toute votre carrière , est ce le moment de laisser une personne indigne venir vous salir à la veille de votre retraite ?

Ce que les gens retiendront de vous seront vos derniers actes posés et malheureusement ils sont ternis

Il n’est pas trop tard pour mieux faire Mr le Consul General,les comoriens en Tunisie sont tous vos enfants et non vos ennemis.